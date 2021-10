Veel veranderingen in DAB+-aanbod

Er zijn diverse wijzigingen in het landelijke, regionale en lokale DAB+-aanbod doorgevoerd de afgelopen periode. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Landelijk

Sky Radio Hits is sinds 1 oktober tijdelijk vervangen door het kerstkanaal Sky Christmas op kanaal 11C. Op kanaal 7D is tot en met zondagavond 3 oktober Roparun Radio te beluisteren.

Regionaal

In Zuid Nederland is sinds zaterdag JND Classics te horen op kanaal 7A. De radiozender Hotradio Hits gestopt met haar uitzendingen via DAB+ in deze regio.

Lokaal

Ook op de diverse lokale DAB+-netwerken zijn aanpassingen doorgevoerd. Zo zijn in de regio Alkmaar de radiozenders Funk Classic Dance Radio en PopRockFM toegevoegd op kanaal 7B. In de regio Oss zijn op kanaal 6A de uitzendingen van de Amerikaanse legerzender AFN The Eagle gestopt en is de radiozender LikeNL toegevoegd.

In de regio Haarlem/Zandvoort zijn de uitzendingen van Amsterdams Most Wanted via kanaal 6A gestopt en is de radiozender Stamcafe toegevoegd. Freak31 is gestopt met haar uitzendingen via DAB+ in zowel de regio Haarlem/Zandvoort als de regio Amstelveen/Aalsmeer/Haarlemmermeer (kanaal 5A). Beide radiozenders zenders zijn nog wel te beluisteren via Internet.