Er valt veel te verbeteren aan de omstandigheden waaronder lokale omroepen opereren aldus het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

‘De lokale omroep op stoom’

De afhankelijkheid van gemeenten voor de basisbekostiging blijkt niet zelden een probleem, de hoogte van die bekostiging zit vaak op het niveau ‘te weinig om te leven, te veel om te sterven’, en bovendien is de wet- en regelgeving rond lokale omroepen op sommige punten ondoorzichtig.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘De lokale omroep op stoom: de weg naar professionalisering’ dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek deze week publiceert. Het rapport is het resultaat van een jaar lang onderzoek in het kader van de pilot Professionalisering Lokale Omroepen. Binnen deze pilot hebben twintig projecten bij in totaal 26 lokale omroepen met steun van het Stimuleringsfonds een jaar lang geëxperimenteerd met het toevoegen van journalistieke professionals aan hun redacties.

Helderheid

Volgens het Stimuleringsfonds zijn helderheid over het wettelijk kader waarbinnen de lokale omroepen opereren, het verhogen van de basisbijdragen, het voorkomen van afhankelijkheid van gemeenten en professionalisering nodig om lokale omroepen – al dan niet in samenwerkingsverbanden – een volwaardige rol te laten spelen op gebied van lokale nieuws- en informatievoorziening.

Pilot

Binnen de pilot die door het Stimuleringsfonds wordt uitgevoerd, is duidelijk zichtbaar hoe positief de invloed is van professionele journalistieke krachten die aan lokale omroepen worden toegevoegd. “Het nieuwsaanbod bij deze omroepen werd diverser, beter toegespitst op de verschillende kernen in het verzorgingsgebied van de omroep en de online bereikscijfers namen toe.“, aldus SvdJ.

Aanbevelingen

Om het netwerk van lokale omroepen te versteken, doet het Stimuleringsfonds een achttal aanbevelingen aan het Ministerie van OCW. Zo dient de lokale omroep de verplichting te krijgen om nieuws te brengen en dient de verplichting om op alle platformen (radio, tv en internet) actief te zijn te worden losgelaten. Daarnaast moet de minimale bijdrage uit het Gemeentefonds omhoog: naar 2 euro per inwoner.

