‘Veronica Inside’ verandert naam ochtendshow voor RadioRing

De radiovariant ‘Veronica Inside’ heet vanaf vandaag de ‘Veronica Inside Ochtendshow’. De radioshow wil hiermee wederom proberen een RadioRing binnen te halen.

Prijs

Afgelopen jaar won de show de prijs voor het beste radioprogramma. Vanwege deze winst en de regelementen mag Veronica Inside in de huidige vorm niet opnieuw deelnemen, waarna het team besloot de naam te veranderen.

Gouden RadioRing

Begin dit jaar werd de toen nog middagshow Veronica Inside met presentator Wilfred Genee, sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen en nieuwslezeres Celine Huijsmans bekroond tot het beste radioprogramma van 2019. Begin november verhuisde de middagshow naar de ochtend en voegde Florentien van der Meulen zich als nieuwslezeres toe aan het team.

“Ander programma”

Sidekick Rick Romijn: “Begin van het jaar hebben we de Gouden RadioRing gewonnen en volgens de regels mag je die niet meerdere keren achter elkaar winnen, als je dezelfde naam hebt of hetzelfde programma. Wij zijn natuurlijk van de middag naar de ochtend gegaan, dus in principe zijn wij een ander programma, maar dat mag niet. Dus je moet toch een andere naam hebben. Wij hebben daarom besloten de naam van het programma te veranderen.’’

