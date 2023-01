De stembussen voor de 17e editie van de RadioRing zijn geopend. De uitreiking van de radioprijzen van het jaar vindt plaats op 26 januari in de Vorstin in Hilversum. Het hoogtepunt van de avond is de uitreiking van De Gouden RadioRing voor Beste Radioprogramma.

Stemmen

Tot en met woensdag 18 januari kan er gestemd worden op het beste radioprogramma van 2022 (De Gouden RadioRing), RadioRing voor Beste Presentator en RadioRing voor Beste Podcast. Voor alle categorieën vindt er vanaf donderdag 19 januari een tweede stemronde plaats, waarbij er steeds gestemd kan worden op vijf genomineerden.

Marconi Awards

Tijdens de uitreiking worden naast de drie publieksprijzen ook de Marconi Awards uitgereikt. Deze juryprijzen bestaan uit de Oeuvre Award, de Aanstormend Talent Award en de Beste Zender Award. Eerder is al bekendgemaakt dat de Marconi Oeuvre Award dit jaar naar Giel Beelen gaat.

Sinds 2006

De RadioRing wordt sinds 2006 uitgereikt. Het is de eerste en enige publieksprijs voor radio in Nederland en wordt georganiseerd door AVROTROS. Eerdere winnaars van De Gouden RadioRing zijn: Mattie & Marieke (Qmusic, 2021), Jan-Willem Start Op (NPO Radio 2/ BNNVARA, 2020), Veronica Inside (Radio Veronica, 2019), Evers Staat Op (Radio 538, 2018) en Ekdom in de Ochtend (NPO Radio 2/BNNVARA, 2017).

AVROTROS organiseert deze editie van de RadioRing op 26 januari om 20.30 uur vanuit de Vorstin in Hilversum. Er is geen live registratie van de uitreiking, maar de winnaars worden via radioring.nl en de social media kanalen van AVROTROS bekendgemaakt.

Stemmen kan hier.