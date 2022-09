Gijs Rademaker maakt de overstap van EenVandaag (AVROTROS) naar RTL. Hij gaat vanaf 1 december aan de slag als opiniepeiler en presentator van een nieuw te vormen panel voor RTL Nieuws dat begin volgend jaar van start gaat.

Talkshows en Videoland

Daarnaast zal Gijs vaker te zijn zien als vaste gast bij de RTL Late Night talkshows om ook daar het sentiment van de samenleving te duiden en staat er een docuserie voor Videoland op de planning. Hierin gaat Gijs samen met Maarten van Rossem in de Verenigde Staten op een wonderlijke zoektocht naar bijzondere dinosauriërs.

Nieuwe stap

“Na een mooie tijd bij actualiteitenprogramma EenVandaag is het tijd voor een nieuwe stap. Ik ga met ontzettend veel plezier en energie aan de slag bij RTL! RTL Nieuws is een instituut met een ijzersterke journalistieke reputatie én oog voor wat er speelt bij mensen in het land. Als opiniepeiler en presentator draag ik graag met data en verhalen bij aan hun programma’s. In deze moeilijke tijd vol crises en politieke tegenstellingen blijft het belangrijk om te kunnen peilen hoe Nederlanders denken. Ik kijk ernaar uit om dat de komende jaren bij RTL te gaan doen en me daarnaast ook op andere vlakken te ontwikkelen.“, aldus Gijs Rademaker.