De Gouden RadioRing voor het beste radioprogramma gaat naar ‘Jan-Willem Start Op’ van NPO Radio 2. Dit programma wordt elke werkdag gepresenteerd door Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. De prijs is vanavond uitgereikt tijdens het 15e RadioGala van het Jaar. Dit programma werd gepresenteerd door 3FM-dj Rob Janssen vanuit Theater Gooiland in Hilversum en was live te volgen via Youtube.

Nominaties

Andere nominaties voor het beste radioprogramma waren Andere genomineerden waren Q-Ochtendshow van Qmusic, Arbeidsvitaminen (NPO Radio 5), The Boom Room (SLAM!) en KINKstart (KINK).

Zilveren Radioster Man

De ‘Zilveren Radioster Man’ ging dit jaar naar Mattie Valk van Qmusic. Andere genomineerden waren: Domien Verschuuren (Qmusic) en Mattie Valk en Tim op het Broek (KINK)

Zilveren Radioster Vrouw

Marieke Elsinga (QMusic) won de Zilveren Radioster Vrouw. Andere genomineerden waren Emmely de Wilt en Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2)

Podcast

Dit jaar werd er voor het eerste de Gouden Podcast Award uitgereikt. De prijs ging naar ‘Man Man Man.. De podcast’. Andere genomineerden waren voor de prijs waren Rookworst de Podcast en Zender Obama Podcast.

Aanstormend Talent

De ‘Marconi Award Aanstormend Talent’ is uitgereikt aan Sophie Hijlkema van NPO 3FM. Andere genomineerden waren Wouter Bouwman (NPO Radio 1) en Natasja Gibbs (NPO Radio 1).

Beste radiozender

De Marconi Award voor Beste radiozender in 2020 is dit jaar gegaan naar Qmusic. Andere genomineerde waren vorig jaar NPO FunX en KINK.

Meer informatie via de website van de RadioRing.

Sociale media: