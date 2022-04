Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 2022 organiseren Viaplay en de Professional Darts Corporation (PDC) de Viaplay Dutch Darts Masters. In de Amsterdamse Ziggo Dome verschijnen onder meer Peter Wright en Michael van Gerwen aan de oche. Het toernooi is daarnaast live en exclusief te volgen op Viaplay in Nederland en negen andere Europese landen. Viaplay zendt sinds dit jaar alle toernooien van de PDC uit via haar nieuwe streamingdienst.

PDC World Series of Darts

De Viaplay Dutch Darts Masters maakt deel uit van de PDC World Series of Darts. De absolute wereldtop neemt het in een knock-out format op tegen de acht best geklasseerde Nederlandse spelers van de wereldranglijst. Naast de regerend wereldkampioen Peter Wright en Michael van Gerwen betreden onder meer Gerwyn Price, Dimitri van den Bergh, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode het podium.

“Trots”

Peter Nørrelund, Chief Sports Officer van de Viaplay Group: “We zijn trots op het feit dat wij in het thuisland van legendes als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, onze abonnees kunnen trakteren op zoveel mooie dartswedstrijden. Darts is een belangrijk onderdeel van ons lokale sportaanbod en samen met de PDC zetten we ons de aankomende jaren in om zoveel mogelijk dartfans te bereiken. De Viaplay Dutch Darts Masters is de volgende stap en wordt een fantastisch feest voor de fans in de zaal en de kijkers thuis.”

Sociale media: