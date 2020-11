Streamingdienst Videoland breidt in december haar aanbod verder uit met nieuwe series en films. Zo zijn binnenkort alle Jurassic Park films te zien via de dienst en de volledige seizoenen van Good Trouble en Temple.

Meisje van Plezier

Vanaf 6 december is het gehele derde seizoen van de Meisje van Plezier te zien op Videoland. Na de problemen met ‘Ladies on Top’ heeft Nadine (Angela Schijf) besloten om volledig zelfstandig verder te gaan en dat gaat haar goed af. Ze heeft voldoende klanten en spreekt zelfs af met een bekende voetballer die een hoop verrassingen in petto heeft. Maar het schoolplein-incident blijft gevolgen hebben en de rechtszaak van Meryem (Birgit Schuurman) houdt iedereen bezig. Nadine blijft tegenover haar familie volhouden dat ze geen idee heeft wat er gebeurd is.

Jurassic Park: álle films

Vanaf 13 december zijn alle films van Jurassic Park te zien op de streamingdienst van RTL Nederland: Jurassic Park, Jurassic Park: The Lost World, Jurassic Park III, en Jurassic World.

Prince Charming

Vanaf 16 december is Prince Charming wekelijks te zien op de streamingdienst. Tien single mannen in een palazzo op Sicilië proberen het hart te veroveren van een ware prins op het

witte paard tijdens de nieuwe datingshow bij Videoland: Prince Charming.

Kerst

Videoland biedt in december ook diverse kerstfilms om de feestdagen door te komen, of om nu al aan te beginnen. Zo is de film The Holiday , Love Actually, The Grinch en Hachi en The Christmas Chalet te zien.

De complete releaselijst is te vinden via www.videoland.nl/nieuws.