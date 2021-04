Videoland breidt uit met nieuwe Videoland Originals

Videoland brengt de komende periode weer een nieuwe serie en documentaire uit die exclusief te zien zijn via de streamingdienst van RTL: de zogenaamde Videoland Originals.

Follow de SOA

Videoland komt met een nieuwe coming-of-age dramaserie: Follow de SOA. “Een ongemakkelijke grappige serie over liefde, intimiteit en vriendschap tijdens een seksuele ontdekkingsreis“, aldus RTL in een persbericht. In Follow de SOA is ruimte voor veel nieuw acteertalent zoals Damaris de Jong (Esmée), Reiky de Valk (Jacob), Hanneke van der Paardt (Rune), Tara Hetharia (Laura), Daniël Kolf (Lennart) en June Yanez (Philiomenia). De Videoland Original Follow de SOA, geproduceerd door Fiction Valley, is vanaf 4 juni bij Videoland te zien.

TIJD IS GELD

In de drieluik TIJD IS GELD geeft Jasper Lijfering, de meest succesvolle horlogehandelaar van Nederland, een unieke inkijk in de gesloten wereld van de horlogehandel. Met klanten als presentatrice Ellen DeGeneres en rapper Lil’ Kleine verovert hij de internationale markt. Maar zijn succes kent een keerzijde. Lijfering is een gewild doelwit van criminelen en komt voor flinke tegenslagen te staan. De documentaireserie is vanaf vrijdag 7 mei in zijn geheel te zien bij Videoland.

Meer informatie via de website van de streamingdienst.