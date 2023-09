Streamingdienst Videoland telt inmiddels 1,3 miljoen abonnees. Dit heeft RTL bekend gemaakt tijdens de presentatie van haar toekomstplannen voor de komende jaren.

Grootste lokale streamingdienst

“Gewoon beginnen en altijd groot denken. Met lef, ondernemerschap en onze vinger aan de pols van Nederland. Onze strategie is niet veranderd sinds RTL in 2013 met Videoland startte. Inmiddels zitten we op bijna 1,3 miljoen betalende abonnees en 3,2 miljoen maandelijkse gebruikers. Dat maakt ons de grootste lokale streamingdienst. Wij onderscheiden ons met een groot en breed lokaal streaming aanbod van Videoland Originals tot RTL-programmering“, aldus Ellen van den Berghe, Chief Marketing Officer, van RTL.

John van den Heuvel

De komende jaren gaat RTL dan ook investeren in het aanbod van Videoland. Zo kondigde RTL de nieuwe documentaire ‘De Biecht Van Joran’ aan. John van den Heuvel onderzoekt het waarheidsgehalte van een uniek dagboek van Joran van der Sloot. De verslaggever kreeg het dagboek twee jaar geleden in handen en sprak er in de gevangenis in Peru en Alabama uitgebreid over met Joran van der Sloot maar ook met vele andere betrokkenen.

Series

Ook keert de succesvolle crime-serie ‘Sleepers’ terug met een tweede seizoen. Ook de hitserie ‘Mocro Maffia’ krijgt een zesde, laatste seizoen inclusief de prequel film: ‘Mocro Maffia: Taxi’. Vanaf 14 november is het eerder aangekondigde ‘Een Moord Kost Meer Levens’ te streamen bij Videoland. De serie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, verteld door de ogen van Paul Spruit, geresearched en geschreven door Peter R. de Vries. Hij publiceerde het boek oorspronkelijk in 1994 en doopte het tot ‘zijn beste boek’.