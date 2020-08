Vlaamse streamingdienst Streamz stap dichterbij

De komst van een Vlaamse streamingdienst als concurrent van Netflix is een stap dichterbij gekomen. Streamz, de naam van de nieuwe dienst, heeft goedkeuring van de Europese Commissie gekregen.

Telenet en DPG Media

Streamz is opgericht door de mediabedrijven Telenet en DPG Media. Beide concerns hebben gezamenlijk vrijwel alle commerciële televisiezenders van Vlaanderen in handen. De twee bedrijven spraken eerder dit jaar de intentie uit om samen een joint-venture op te richten om een nieuw lokaal streamingplatform met Vlaamse en internationale content te lanceren. De Europese Commissie heeft daarvoor haar goedkeuring gegeven. DPG Media en Telenet bereiden zich nu voor op de lancering naar het grote publiek later dit najaar. De naam wordt wel al bekend gemaakt: Streamz.

Lokaal alternatief

Telenet en DPG Media willen met Streamz maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten. Naast de blijvende populariteit van lineaire televisie, kunnen mensen nu ook op hun tablet, PC of smartphone televisieprogramma’s bekijken waar en wanneer ze dat willen. Op deze trend werd al volop ingespeeld door Vlaamse zenders en operatoren met de ontwikkeling van videoplatformen en diensten als terugkijk-TV en TV-apps.

Startdatum nog niet bekend

De nieuwe organisatie zal vanaf 1 september geleid worden door Peter Vindevogel. Peter verdiende zijn strepen in de media- en entertainmentwereld als hoofd van de entertainment- en streamingservices bij Telenet. De lanceringsdatum en meer details van Streamz worden later bekend gemaakt.

Sociale media: