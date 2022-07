Radiozender 100 Crooners is gestopt met haar uitzendingen en daarmee is ook de distributie via de digitale ether (DAB+) gestopt in Vlaanderen.

100 Crooners

De radiozender 100 Crooners begon in september vorig jaar met haar uitzendingen via de digitale ether en Internet. De radiozender is een project van productiebedrijf Studio 100. Naast 100 Crooners waren er via Internet ook nog een aantal andere themakanalen te horen. Het productiebedrijf was in de race voor één van de drie Vlaamse FM-pakketten maar viel tijdens de erkenning ervan buiten de boot want Qmusic, Joe en Nostalgie behielden hun FM-pakketten.

FM is nodig

Volgens Studio 100 is het nu nog niet rendabel om alleen uit te zenden via de digitale ether en is voor een gezonde bedrijfsvoering ook distributie via de FM nodig. Aangezien uitzendingen via de analoge ether er voorlopig niet inzitten heeft Studio 100 besloten om de uitzendingen van 100 Crooners via DAB+ en de diverse themakanalen op Internet geheel stop te zetten.