In Vlaanderen is vanaf nu Joe Christmas te beluisteren in de digitale ether (DAB+). De zender met alleen kerstmuziek is daarnaast wereldwijd te beluisteren via Internet.

Joe Christmas

In Antwerpen werd de speciale kerstzender van de commerciële radiozender Joe vrijdag gelanceerd door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. De radiozender is de komende twee maanden te beluisteren via de digitale ether en Internet.

“Digitalisering en kerst”

“Joe is traditioneel de kerstradio van Vlaanderen en met een nieuwe digitale radiozender bewijzen we extra dat Joe al jaren hard inzet op digitalisering en op kerst. Na een jaar afwezig te zijn door Corona wordt deze nieuwe editie van het Joe Christmas House nog grootser en mooier en met veel meer concerten en radio uitzendingen dan tevoren“, aldus Robin Vissenaekens, Channel Manager van Joe.

Themazenders

Naast het themakanaal Christmas is de radiozender op DAB+ ook actief met de themazenders Easy, Lage Landen, 60’s & 70’s en 80’s & 90’s. Daarnaast is de themazender Joe Top 2000 exclusief op Internet te beluisteren. Ontvangst van de themazenders via DAB+ is in delen van Zuid Nederland ook mogelijk. Via Internet zijn alle zenders wereldwijd te beluisteren.

Sociale media: