Vlaanderen: Joe komt met pop-up kanaal ‘Best Of Belgium’

Sinds vandaag is er een tijdelijke nieuwe radiozender te horen in Vlaanderen: Joe Best of Belgium. De radiozender is te beluisteren via Internet en DAB+.

Coronacrisis

“De coronacrisis snijdt diep in de Belgische muziekindustrie en dat is ook Joe niet ontgaan. Om de boodschap #playlocal extra te ondersteunen, lanceert Joe vandaag, woensdag 15 april, de nieuwe zender ‘Joe – Best Of Belgium‘, aldus DPG Media in een persbericht. DPG Media is eigenaar van de radiozender Joe.

DAB+ en internet

De tijdelijke pop-up radiozender ‘Best of Belgium’ is te beluisteren via de website van Joe en in Vlaanderen via DAB+ (kanaal 5A/5D). In delen van Zuid-Nederland is de radiozender ook via DAB+ te beluisteren. Voor de uitzendingen via DAB+ werkt de radiozender samen met zenderexploitant Norkring.

Studio Brussel

Ook de VRT schenkt sinds kort extra aandacht aan muziek van Belgische bodem. Daar is op Internet een speciale themazender van Studio Brussel gelanceerd: #ikluisterbelgisch.

