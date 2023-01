De lokale DAB+-proefprojecten in Vlaanderen worden verlengd met een periode van 3 jaar. Dat heeft de Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, beslist. Daarnaast worden, onder bepaalde voorwaarden, ook een beperkt aantal steunzenders toegelaten.

Proefprojecten

Sinds februari vorig jaar is er een experiment gestart in Vlaanderen waarbij bijna 60 lokale omroepen in Vlaanderen te horen zijn via de digitale ether. Het gaat in totaal om vijf projecten. Deze proefprojecten worden nu voor een periode van drie jaar verlengd. Het eerste jaar van de lokale DAB+-uitzendingen leverde nuttige inzichten op over de manier waarop DAB+-uitzendingen worden gerealiseerd in een semi-provinciaal zendgebied, welke dekking daarvoor tot stand komt en hoe er binnen de pilootprojecten wordt samengewerkt.

Weinig technische problemen

Uit de evaluatie van dit eerste jaar blijkt dat er amper technische problemen worden gesignaleerd, evenmin blijken er storingen van of op andere netwerken. Het zendbereik voor de mobiele ontvangst en de kwaliteit van het omroepsignaal worden als positief ervaren. Alle proefprojecten geven ook aan dat de DAB+-uitzendingen in de huidige vorm betaalbaar blijken.

Steunzenders

Elk project pleit er voor om steunzenders toe te laten om een stabiele en ongestoorde ontvangst van het signaal in het hele huidige zendgebied te bewerkstelligen. Het opvullen van gaten in de huidige dekking, waardoor luisteraars via DAB+ in de wagen het omroepsignaal zonder onderbrekingen kunnen blijven ontvangen, kan de transitie van FM naar DAB+ verder versterken. Daarom worden de lokale DAB+-proefprojecten en de tijdelijke zendvergunningen verlengd met een periode van 3 jaar.

“Tevreden”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle is tevreden: “De toekomst van de radio is digitaal. Ook onze lokale radio’s werken volop aan hun digitaal toekomstverhaal. DAB+ speelt daarin een belangrijke rol. Na één jaar proefdraaien met DAB+, zijn de ervaringen van de lokale radio’s duidelijk positief. Met de verlenging van de proefprojecten voor drie jaar, kunnen de lokale zenders hun digitalisering verderzetten.”