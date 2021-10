Maandag start Qmusic in Vlaanderen met Q-DOWNTOWN. De nieuwe radiozender is te beluisteren via o.a. DAB+ in Vlaanderen en wereldwijd via Internet.

Hiphop en R&B

“Luisteraars kunnen vanaf dan 24/7 genieten van de beste hiphop en r&b-muziek. Van Drake en Beyoncé tot Lil Nas X, Cardi B en Zwangere Guy“, aldus DPG Media, eigenaar van de radiozender

in een persbericht. De radiozender start maandag 25 oktober om 17.00 uur en is te beluisteren via DAB+ en via www.q-downtown.be.

“Heel blij”

Michael Dujardin, channel manager Qmusic in Vlaanderen in een persbericht over de nieuwe radiozender: “We zijn heel blij dat we vandaag Q-DOWNTOWN mogen aankondigen, want voortaan kunnen we aan een grote groep jonge mensen een breed en toegankelijk radiostation aanbieden dat helemaal aansluit bij hun way of life. We zien het als Vlaams mediabedrijf als onze taak en verantwoordelijkheid om een inclusief aanbod te creëren dat helemaal reflecteert hoe onze samenleving vandaag in mekaar zit. Q-DOWNTOWN wordt een platform waar muziek en lifestyle hand in hand gaan, waar jonge radiomakers de muziek kiezen en de programma’s maken, en waar veel ruimte is voor dialoog. Bovendien krijgen artiesten van eigen bodem een springplank die ze in andere media op dit moment misschien missen. Met Q-DOWNTOWN zijn we ervan overtuigd dat we een station creëren dat perfect complementair is met Qmusic. We gaan jonge mensen de liefde voor digitale radio kunnen laten ervaren terwijl we hen up to date houden over wat er gebeurt in de wereld.”

DJ’s

De radiozender krijgt ook gepresenteerde programma’s van diversed DJ’s. Zo kruipt Q-dj Jolien Roets elke weekdag tussen 17u en 19u achter de microfoon. Ze draait de nieuwste releases en houdt iedereen op de hoogte over de nieuwtjes uit de wereld van hiphop en r&b. Aansluitend, tussen 19u en 21u, mixt elke weekdag een ander bekend gezicht uit de scene zijn of haar favoriete tracks aan elkaar.

Audio on demand & podcasts

Op de website www.q-downtown.be wordt ook een grote audio on demand catalogus aangelegd, waar alle sets van de resident-dj’s kunnen herbeluisterd worden. Binnenkort komen hier ook specifieke podcasts bij die met de Q-DOWNTOWN community ontwikkeld worden.

Sociale media: