Vlaanderen: Recordopbrengst voor De Warmste Week: 17,5 miljoen euro

De Warmste Week van VRT Studio Brussel heeft een recordopbrengst van 17,5 miljoen euro opgehaald. Vorig jaar haalde de actie nog 17.286.122 euro op.

Kortrijk

Dit jaar vond de actie plaats vanuit Kortrijk. De drie DJ’s Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaiden platen voor diverse goede doelen.

Geld en uren

Dit jaar ging de actie niet enkel om het binnenhalen van geld. Onder het motto “voor wie ga jij alles geven” wilde De Warmste Week Vlamingen ook aansporen om “tijd” te schenken, in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo’n 2.600 mensen hebben deze maand de handen uit de mouwen gestoken voor een goed doel, goed voor zo’n 11.700 uur vrijwilligerswerk.

Hartverwarmend

“Het is hartverwarmend om te zien hoe Vlaanderen echt àlles heeft gegeven voor de goede doelen die hen raken”, zegt Floris Nieuwdorp, coördinator De Warmste Week. “Door samen acties te organiseren, door massaal mee te lopen met de Warmathon én door zich – voor het eerst – ook zelf in te zetten als vrijwilliger. Al deze mensen verdienen ons respect, onze waardering en bewondering.”

Nederland

In Nederland werd gisteravond de actie 3FM Serious Request: The Lifeline afgesloten in Groningen. Voor deze actie werd ruim 1,4 miljoen euro opgehaald.

