3FM Serious Request: The Lifeline brengt 1.418.513,- euro op

De tweede editie van 3FM Serious Request: The Lifeline heeft in totaal 1.418.513,- euro opgebracht voor de slachtoffers van mensenhandel. Drie duo’s van 3FM-dj’s hebben bijna 500 kilometer gelopen, van Goes naar Groningen, om acties te bezoeken en geld op te halen voor het Rode Kruis.

Eindshow

Dit maakte NPO 3FM gisteravond bekend tijdens de eindshow op de Ossenmarkt in Groningen. Daar werden 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Herman Hofman, Jorien Renkema, Mark van der Molen, Frank van der Lende en Eva Koreman feestelijk onthaald na hun lange wandeltocht.

“Blij en trots”

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: “We zijn ontzettend blij met en trots op dit fantastische bedrag dat we met The Lifeline voor het Rode Kruis en de slachtoffers van mensenhandel hebben opgehaald. Met deze tweede editie van The Lifeline zien we op elk vlak een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar: het aantal plaataanvragen is verdubbeld. 1.611 mensen hebben meegedaan met de sponsorloop die dit jaar nieuw was. Bijna 15.000 bezoekers hebben de 26 chequepoints bezocht.”

2018

Vorig jaar was de eerste editie van de actie van 3FM die als opvolger wordt gezien van het Glazen Huis. Toen werd er ruim 1,3 miljoen euro opgehaald.

Sociale media: