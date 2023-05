De Vlaamse publieke omroep VRT en het Vlaamse streamingplatform Streamz hebben een akkoord bereikt over een structurele samenwerking.

Fictieseries

Ze bundelen concreet de krachten om samen minstens twee fictiereeksen per jaar te maken, reeksen in preview op Streamz aan te bieden en het aantal VRT-klassiekers op Streamz uit te breiden. Door de handen in elkaar te slaan, is de Vlaamse kijker verzekerd van nieuwe toptitels én vloeien tegelijk heel wat investeringen naar lokale productiehuizen en facilitaire bedrijven. Het partnership loopt voor minstens 3 jaar.

Aanbod

Concreet gaan Streamz en VRT samen minstens twee fictiereeksen per jaar uitbrengen, met als doel zoveel mogelijk kijkers te bereiken. Een nieuwe serie kan bijvoorbeeld wekelijks verschijnen op VRT1 en VRT MAX, en meteen als volledig seizoen beschikbaar zijn op Streamz. Er zal vanuit VRT MAX ook doorverwezen worden naar Streamz. Door een slimme aanbodstrategie op hun complementaire platformen willen beide partijen inspelen op het veranderend kijkgedrag van de consument en zo het bereik van Vlaamse fictie vergroten.

“Belangrijke ambitie”

“Met dit akkoord versterkt VRT haar missie om de Vlaamse creatieve sector te ondersteunen. Streamz en VRT delen een belangrijke ambitie met elkaar: de Vlaamse kijker herkenbare en kwaliteitsvolle lokale fictiereeksen aanbieden. Door de samenwerking met Streamz zullen we dit aanbod verder kunnen uitbreiden en verbreden.” Frederik Delaplace, CEO VRT

Start

De Vlaamse streamingdienst ging in september 2020 van start en is een samenwerking van DPG Media, Telenet en VRT.