Vlaamse streamingdienst Streamz start op 14 september

De Vlaamse streamingdienst Streamz gaat op 14 september officieel van start. Eerder gaf de Europese Commissie al toestemming voor de streamingdienst van de mediabedrijven DPG Media en Telenet.

Aanbod

Streamz bundelt voor het eerst voor iedereen de beste series van DPG Media en SBS/Woestijnvis. Naast deze mediabedrijven zal ook de Vlaamse publieke omroep VRT content gaan leveren aan de dienst. Tevens zal Streamz ook zelf investeren in eigen reeksen: Streamz Originals. Dat aanbod wordt aangevuld met films en exclusieve internationale reeksen, waaronder alles van HBO.

Beschikbaar

Streamz is vanaf 14 september voor iedereen beschikbaar in Vlaanderen via de Streamz-app en website Streamz.be op alle toestellen (smartphone, tablet, laptop, smart tv, chromecast en Apple TV). Voor €11,95 per maand kunnen abonnees op 4 schermen tegelijkertijd in HD kijken. Er is een gratis testperiode van 2 weken. Telenet-klanten kunnen Streamz ook bekijken via hun digitale televisie. Alle Telenet Play-klanten worden automatisch overgezet naar dit nieuwe aanbod.

Streamz+

Naast Streamz, is er voor de filmliefhebber de aanvullende dienst Streamz+. Deze dienst biedt 300 extra recente films. Zo zullen onder andere kaskrakers als Jumanji: The Next Level, Harriet, 1917 en Les Misérables te zien zijn. Streamz+ kost maandelijks €19,95.

Video: