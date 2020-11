Vodafone gaat nieuwe generatie van SMS ondersteunen: RCS

Vodafone gaat samen met CM.com een vernieuwde vorm van SMS aanbieden in Nederland. Het gaat om RCS (Rich Communication Services).

Veiliger

RCS stelt bedrijven in staat op een rijkere en veiligere manier te communiceren met de consument. Een RCS-bericht kan plaatjes en knoppen bevatten, waardoor de consument in de conversatie eenvoudig keuzes kan maken en eventueel een betaling kan doen. Naast dat RCS rijke en interactieve content kan versturen, biedt het vooral ook voordelen op het gebied van veiligheid.

In tegenstelling tot sommige andere communicatiekanalen hebben bedrijven die RCS gebruiken altijd een zogenaamd ‘Verified Profile’. Deze wordt aan bedrijven toegekend na strikte controle door de RCS provider. De ontvanger hoeft zich dus geen zorgen te maken dat onbevoegden misbruik maken van de service.

Wereldwijde ondersteuning

RCS, is een nieuwe wereldwijde berichtenstandaard voor de zakelijke markt die wordt ondersteund door alle telecom operatoren. Wereldwijd zijn inmiddels 1,2 miljard telefoons in omloop die compatibel zijn met RCS. Dit aantal groeit naar verwachting naar 3,9 miljard in 2025]. Ontvangers van een RCS-bericht hoeven geen speciale apps te installeren. RCS wordt native ondersteund door Android. Is een mobiele telefoon onverhoopt niet geschikt voor het ontvangen van RCS, dan wordt dit herkend door het netwerk en wordt een gewone SMS verstuurd met gelijke functionaliteit, maar dan zonder verrijking met multimedia en knoppen.

