Vodafone wijzigt haar mobiele abonnementen

Per vandaag, 1 februari, veranderen de prijzen, voorwaarden en bundels van de Red – én Start- abonnementen van Vodafone. Deze wijzigingen gelden voor abonnementen die per heden verlengd, óf nieuw aangesloten worden.

Start

Bij de Start-abonnementen M en L worden de databundels verhoogd naar respectievelijk 1.5GB (was 1 GB) en 4 GB (was 2 GB). De prijs van het Start M en L abonnement wordt verhoogd naar respectievelijk €13,50 (was € 12,50) en € 17,50 (was € 15,50). Het Start XL abonnement vervalt. Start-abonnementen die sinds maart 2019 zijn afgesloten krijgen ook meer data. Abonnees worden hierover geïnformeerd door Vodafone.

Red

De databundel van het Red-abonnement wordt verlaagd van 20GB naar 12.5 GB. Daarnaast gaat ook de prijs van dit abonnement omlaag van 31 euro naar 27.50 euro. Daarnaast vinden er prijsverlagingen plaats van het Red Unlimited en Red Together abonnement. Het Red Essential abonnement vervalt.

Meer informatie op de website van Vodafone