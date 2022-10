In opmars naar het kampioenschap zorgde de Formule 1-race in Singapore zondag voor een recordaantal kijkers en een hoog dataverbruik bij Ziggo.

Internetverkeer

De Grand Prix zorgde voor 44% meer internetverkeer dan normaal op de zondagmiddag en via kanaal 200 keken 8% meer mensen dan gemiddeld bij Ziggo, aldus VodafoneZiggo in een persbericht. Dat is een recordaantal voor een middagrace. De Grand Prix van Singapore is de derde best bekeken race van dit seizoen. Op nummer één en twee staan de (avond)races in Canada op 19 juni en Miami op 8 mei.

Grand Prix

De eerstvolgende race is de Grand Prix van Japan op het Suzuka Circuit, die wordt verreden op zondag 9 oktober.