Klanten van Vodafone en Hollandsnieuwe kunnen kosten bellen, sms-en en mobiele data verbruiken van en naar Marokko.

Aardbeving

Dit is een reactie van de aanbieder op de aardbeving in Marokko van afgelopen vrijdagnacht. Dit geldt vanaf zaterdag 9 september tot en met zaterdag 16 september. “Voor Vodafone-, hollandsnieuwe- en Ziggo-klanten in Nederland verzorgen wij voor dezelfde periode kosteloos bellen (vast en mobiel) en sms-verkeer naar Marokko.“, aldus VodafoneZiggo.

Dit geldt voor zowel consumenten als zakelijke klanten met een abonnement, klanten hoeven hiervoor zelf niets te doen.

2M

De Marokkaanse nieuwszender ‘2M’ is bij Ziggo voor alle klanten beschikbaar op kanaal 77 in alle digitale tv-pakketten. Via de Ziggo GO-app is de zender ook te zien op mobiele telefoons en tablets.

De zender 2M is ook tijdelijk beschikbaar gesteld door aanbieder SKV via kanaal 221