VodafoneZiggo tevreden over resultaten 2019

VodafoneZiggo zegt tevreden te zijn over de resultaten over het jaar 2019. De omzet is gestegen en het bedrijf zag een groei in haar Internet-klanten.

Omzet

De totale omzet van VodafoneZiggo is in 2019 met 1% gestegen in vergelijking met 2018. De stijgende omzet is de laatste drie kwartalen te zien geweest. Deze groei wordt naast een aanwezige stabiele omzetgroei in de vaste markt voor tv, internet en telefonie ook gedreven door betere verkoop van mobiele telefoons.

Deze stijging is met name te danken aan prijsverhogingen die het bedrijf afgelopen jaar doorvoerde.

Vierde kwartaal

De internet- en telecomaanbieder won met name in het vierde kwartaal nieuwe klanten: 13.000. Over heel 2019 namen 45.000 nieuwe huishoudens een abonnement op internettoegang.

Mobiele en vaste diensten

VodafoneZiggo ziet dat nog steeds veel klanten zowel de vaste diensten (Ziggo) als mobiele diensten (Vodafone) combineren. Bijna 75% van de mobiele klanten en 40% van de vaste klanten nemen producten af van zowel Vodafone als Ziggo. Vorig jaar lag dit laatste percentage nog op 32 %.

In aantallen zijn er dit jaar 541.000 mobiele klanten en 286.000 vaste klanten bijgekomen die een gecombineerd product afnemen. In totaal zijn dat 2 miljoen mobiele klanten in ruim 1,3 miljoen huishoudens.

Alles over de jaarcijfers van het telecombedrijf vind je hier.

Video: