VodafoneZiggo winnaar bij Dutch Marketing Awards 2021

VodafoneZiggo heeft de Marketing Company of the Year award 2021 gewonnen. De toekenning vond plaats op basis van marketingprestaties in 2020.

Verbinding

Een jaar waarin verbinding het thema was. Voor VodafoneZiggo het momentum om een bijdrage te leveren met digitale toepassingen die waarde toevoegen voor consumenten, ondernemers en de samenleving. De Dutch Marketing Awards zijn de belangrijkste marketingprijzen van Nederland en zijn een samenwerking tussen marketingberoepsvereniging NIMA, Adformatie en PIM.

“Bekroning”

Verbondenheid gaat veel verder dan slimme connecties tussen netwerken of de techniek waarmee we contact leggen. “Uiteindelijk draait het leven van mensen om het gevoel van verbondenheid. Met elkaar, met de dingen die belangrijk zijn en op een duurzame manier. Zodat mensen, bedrijven en de samenleving verder kunnen komen. De Marketing Company of the Year Award is een bekroning op ons werk en we kijken uit naar een toekomst met nog meer plezier en vooruitgang, met elke verbinding“, zegt Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt bij VodafoneZiggo.

