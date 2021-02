Voetbal uit Belgische Jupiler Pro League te zien in Amerika via ESPN

Vanaf dit weekeinde zijn de wedstrijden uit de Belgische voetbalcompetitie Jupiler Pro League te zien via ESPN in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika.

Deal met ESPN

De Pro League, Eleven Sport en MediaPro hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met het grootste Amerikaanse sportnetwerk: ESPN. ESPN zal voor de komende vijf jaar de Jupiler Pro League

uitzenden.

“Belangrijke strategische markt”

“Voor de Pro League is de Amerikaanse markt een belangrijke strategische markt voor verdere ontwikkeling in de komende seizoenen. Het potentieel is enorm en we zijn bijzonder trots op de vijfjarige overeenkomst met een premiumzender als ESPN voor de Amerikaanse continenten”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League in een persbericht.

Nederland

In Nederland zijn de wedstrijden uit de hoogste Belgische voetbalcompetitie niet te zien via ESPN maar via Ziggo Sport.

