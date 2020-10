Voorlopig geen ondersteuning Apple CarPlay voor NPO Luister

NPO Luister, het nieuwe audioplatform van de NPO voor live en on-demand audio, zal voorlopig geen ondersteuning bieden voor Apple CarPlay.

NPO Luister

De publieke omroep lanceerde deze week de app NPO Luister. Hiermee is het mogelijk om on-demand te luisteren naar podcast-titels van de NPO alsmede maakt de app het mogelijk om live te luisteren naar livestreams van onder meer NPO Radio 1, 2, 4, 5, 3FM, FunX, SterrenNL, NPO Soul & Jazz en andere digitale themakanalen op audiogebied. Ondersteuning voor Carplay van Apple is nog niet aanwezig.

CarPlay

CarPlay van Apple maakt het mogelijk om iOS, het besturingssysteem dat op de smartphones van Apple draait te gebruiken in de auto. De functie is standaard aanwezig op de iPhone 5 of nieuwer. Om het systeem te kunnen gebruiken moet je beschikken over een auto met CarPlay ondersteuning. Steeds meer auto’s worden tegenwoordig uitgerust met Apple CarPlay. Het is ook mogelijk om voor bestaande auto’s het systeem in te bouwen.

Ondersteuning

Ondanks dat er veel audio wordt geconsumeerd in de auto ontbreekt in de nieuwe app van de NPO de ondersteuning van CarPlay. Ondersteuning hiervan staat in de toekomst wel op de planning aldus Marcel Frost, woordvoerder van de NPO, tegenover deze website. Het audioportal van Talpa, Juke, biedt al wel enige tijd ondersteuning voor CarPlay.