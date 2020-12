Voormalig etherpiraat Radio Baccara weer te beluisteren

Voormalig etherpiraat Radio Baccara uit Den Haag / Rijswijk is weer te beluisteren. Dit keer niet op de FM maar op Internet.

Online

Sinds 1 december zijn de uitzendingen van Radio Baccara weer te beluisteren via de website radiobaccara.net. Tijdens de komende Kerstdagen zijn er live programma’s te horen via Radio Baccara. “Wij geven ook nog eens gratis staatloten weg met kans op de hoofdprijs van € 30 miljoen!”, aldus de radiozender in een persbericht. Tijdens de programma’s op Eerste en Tweede Kerstdagen kunnen luisteraars verzoeknummers aanvragen. De uitzendingen zijn te horen tussen 13.00 en 16.00 uur

Geschiedenis

In de jaren 90 was Radio Baccara in de regio Den Haag te beluisteren via 93.8 MHz. Nadat het in Den Haag steeds moeilijker werd om uit te zenden is de radiozender verhuisd naar Rijswijk alwaar werd uitgezonden om 91.6 MHz. In 2017 was Radio Baccara in december legaal in de ether te horen via een aantal lokale DAB+-netwerken.

Radio Cuna

Vorige week werd bekend dat ook Radio Cuna, een voormalig etherpiraat uit Zoetermeer, met een tweede leven op Internet is begonnen. Er is op de website van Radio Cuna veel geluids- en beeldmateriaal te vinden. Daarnaast wordt er op de website uitgebreid stilgestaan bij de diverse zendlocaties die de radiozender heeft gehad. Sinds kort zijn er ook weer radio-uitzendingen te horen van Radio Cuna.

Meer informatie over Radio Baccara: radiobaccara.net.