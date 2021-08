Voorronde Champions League: PSV-Benfica live op radio en tv

Dinsdagavond speelt PSV haar tweede wedstrijd in de vierde voorronde van de Champions League tegen Benfica. De wedstrijd is live te volgen op radio en televisie.

Voorronde

In deze return wedstrijd tegen de Portugese club Benfica moet de club uit Eindhoven in eigen huis een achterstand van 1-2 goedmaken. Mocht PSV deze ronde overleven dan bereikt de club de groepsfase van de Champions League.

Televisie

De wedstrijd is dinsdagavond live te volgen bij RTL 7. De voorbeschouwing begint rond 20.00 uur en de wedstrijd zelf om 21.00 uur. De wedstrijd is ook te volgen via de betaalzender Ziggo Sport Voetbal en via de streamingdienst Videoland.

Ziggo Sport

Naast de wedstrijd van PSV is via het hoofdkanaal van Ziggo Sport, zonder meerkosten te ontvangen voor alle abonnees van Ziggo op kanaal 14, de wedstrijd Ferencváros – BSC Young Boys te zien.

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.