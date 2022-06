Met een marktaandeel van 28,3 procent blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender in Vlaanderen. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode januari – april 2022 die door CIM (Centrum voor Informatie over de Media) bekend zijn gemaakt.

VRT Radio 2

In deze meting blijft VRT Radio 2 de best beluisterde radiozender met een marktaandeel van 28,3 procent. Qmusic behaalt een marktaandeel van 12,75 procent en Joe vult de top 3 aan met een marktaandeel van 11,07 procent. Studio Brussel moet behoorlijk marktaandeel inleveren. De popzender van de Vlaamse openbare omroep heeft nu een marktaandeel van 6,76 procent. In de vorige meting was dit nog 9,8 procent.

Tevreden

Els Van de Sijpe, manager Radio & Audio bij de VRT over de luistercijfers van Studio Brussel: “Studio Brussel voelt als muziekzender het meest hoe het luistergedrag verandert, waarbij luisteraars makkelijk switchen tussen live luisteren, streamen of kiezen voor podcasts en andere audiovormen. We zetten hard in om Studio Brussel ook in deze snel veranderende digitale context sterk en relevant te houden. Tegelijk brengen we alle audio- en muziekbeleving ook samen op VRT MAX. Daar vind je ook onze submerken als Klara Continuo, Radio 2 Bene Bene, MNM Hits of Stubru De Tijdloze, samen al goed voor een groeiend marktaandeel van 2,3 procent.”

Wallonië

In Wallonië is VivaCité de best beluisterde radiozender met een marktaandeel van 15,37 procent. De marktleider wordt gevolgd door Nostalgie (15,16 procent) en Radio Contact (11,80 procent)

Alle luistercijfers over de periode januari-april 2022 zijn hier te vinden.