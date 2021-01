Website LokaalGelderland start online radiozender

De lokale nieuwswebsite LokaalGelderland is een online radiozender gestart voor Brummen, Zutphen en omgeving. Het online kanaal heet LokaalGelderland TalkRadio. Op de zender wordt het nieuws uit de regio uitgezonden samen met achtergrondprogramma’s en muziek uit de streek.

Website LokaalGelderland

De website LokaalGelderland bestaat ondertussen vijf jaar. “We proberen steeds te vernieuwen en dan is het soms goed om oude media te omarmen“, legt eindredacteur en radiomaker Jesse Sprikkelman uit. “We bieden alles uiteraard aan als podcast, maar het is voor mensen ook fijn om thuis of in de auto zonder nadenken de radio aan te kunnen zetten.”

Praatprogramma’s

LokaalGelderland TalkRadio is op LokaalGelderland.nl te vinden. Onder andere Jesse Sprikkelman, Jelle Seubring, Ron Selles en Harm Seubring zijn er te horen. Doordeweeks wordt het nieuws uit de regio uitgezonden. ’s Avonds en in het weekend hoor je voornamelijk een selectie van de beste podcasts en interviews.

Muziek

Tussen de praatprogramma’s door wordt er muziek uit de regio gedraaid. Artiesten zoals Daniel Brooke, Just Leo, Marise, NÉESIE, Olaf Putker, de Reisgenoot en Robin Yerah passeren de revue.

“Het geeft een fijne afwisseling: nieuws en muziek. Maar Queen en Abba horen we op andere plekken al, dus die slaan we even over. Er is genoeg muzikaal talent in de regio te vinden”, beklemtoont Sprikkelman.

Meer informatie via: lokaalgelderland.nl. Luisteren kan hier.