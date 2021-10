(update) Vodafone blijkt opnieuw te kampen te hebben met een grote storing op haar mobiele netwerk. Het is de derde grote storing in korte tijd. De storing is inmiddels opgelost.

Geen Internet

Klanten van Vodafone klagen op sociale media dat zij niet meer kunnen internetten via het netwerk van de provider en ook bellen en gebeld worden leidt tot problemen. Op de website allestoringen.nl is een grote piek te zien in het aantal storingsmeldingen sinds maandagmiddag 13.00 uur.

Derde storing

Het is de derde grote storing op het netwerk van Vodafone in twee weken tijd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. De provider geeft via haar Vodafone Community aan dat er inderdaad een storing is op haar netwerk: “Op dit moment kan het zijn dat je problemen ervaart met bellen en gebeld worden. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Zodra er meer bekend is“.

Opgelost

Vodafone bericht rond 15.00 uur dat de storing is opgelost: De storing waardoor een deel van onze klanten problemen hadden met het gebruik van mobiele data, bellen en gebeld worden is verholpen. Excuses voor het ongemak. Ervaar je op dit moment nog problemen met het verbruik van data of bellen & gebeld worden? Herstart dan je toestel. Mocht je daarna nog steeds problemen ervaren, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

