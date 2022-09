Vanavond speelt Ajax de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd is live te volgen via radio en televisie.

Champions League

Ajax is dit seizoen ingedeeld in de Champions League in Groep A samen met Liverpool, Napoli en Glasgow Rangers. Vanavond om 18.45 uur staat de eerste wedstrijd op het programma. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd is live te volgen via radio en televisie.

RTL 7

De wedstrijd Ajax – Glasgow Rangers is live te volgen op RTL 7. De voorbeschouwing begint om 18.00 uur, de wedstrijd zelf om 18.45 uur. Na afloop is er een uitgebreide nabeschouwing op de wedstrijd.

Ziggo Sport

De wedstrijd is ook live te volgen via Ziggo Sport Voetbal. Deze zender maakt onderdeel uit van het premium televisiepakket Ziggo Sport Totaal. Op Ziggo Sport, zonder meerkosten te ontvangen voor alle abonnees van Ziggo op kanaal 14, is om 18.45 uur de wedstrijd Eintracht Frankfurt – Sporting CP te zien. Vanaf 20.30 uur is op deze zender het schakelkanaal UEFA Champions League Switch te zien.

NPO Radio 1 en Ajax Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen op NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Deze uitzending begint om 18.30 uur. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. De wedstrijd is ook te beluisteren via de eigen radiozender van Ajax: Ajax Radio. Deze radiozender is te beluisteren via JUKE.