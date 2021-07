Wereld Natuur Fonds nieuwe partner 3FM Serious Request

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is de nieuwe partner van 3FM Serious Request. Dit is vandaag bekend gemaakt.

Goede doel

In de week voor kerst zet 3FM zich traditiegetrouw in voor het goede doel en dit jaar zetten de dj’s zich samen met heel Nederland in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het WWF; de uitgesproken partner in de thema’s natuur en klimaat. Het precieze doel, de exacte locatie en welke dj’s in actie komen wordt later onthuld. Wel is al bekend geworden dat 3FM Serious Request zich dit jaar vestigt in Amersfoort.

Ook het samenbrengen en verbinden van mensen wordt, als de coronamaatregelen het toelaten, weer een belangrijk onderdeel van de actie. Bij de afgelopen twee sobere edities was het ontvangen van publiek door de geldende maatregelen niet mogelijk. Tijdens deze editie wordt weer 24 uur per dag live radio en online content gemaakt.

“Klimaat is flinke bron van zorg”

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: “Het klimaat is een flinke bron van zorg voor heel veel mensen en leeft enorm bij de 3FM-community. Het was voor ons dan ook logisch om voor een partner te gaan die zich met de thema‚Äôs klimaat en natuur bezighoudt. En met wie kan dat beter dan met het WWF? WWF heeft een lange, indrukwekkende geschiedenis en doet ontzettend goed werk. We zijn blij dat ze onze partner worden en ik kijk enorm uit naar de samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat leiden tot een hartverwarmende actie waarin Nederland samenkomt om de wereld net wat mooier te maken.”

