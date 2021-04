Morgen, zondag 18 april, staat de enige Nederlandse voorjaarsklassieker op de agenda: de Amstel Gold Race is live te volgen op radio en televisie.

Corona

Ondanks de maatregelen in verband met het coronavirus wordt de Amstel Gold Race dit jaar wel verreden. Zondag worden zowel de Amstel Gold Race als de Amstel Gold Race Ladies Edition verreden in het Limburgse landschap. De ronde van circa 17 kilometer wordt hermetisch afgesloten voor dagtoeristen en wielerpubliek. De organisatie roept iedereen op om de Amstel Gold Race thuis te kijken en niet naar Limburg af te reizen. De klassieker is uitgebreid te zien op radio, televisie en Internet.

NPO 1

De NOS zendt zowel de race voor de vrouwen als de mannen live uit op NPO 1. De uitzending begint al om 8.30 uur en duurt tot 18.00 uur. De wedstrijden zijn ook te volgen via de website van de NOS.

NPO Radio 1

Op NPO Radio is er een verslag te horen van de klassieker via NOS Langs de Lijn. NPO Radio is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Eurosport

De klassieker in het wielrennen is ook te zien via Eurosport. De uitzending op Eurosport start rond 14.00 uur op Eurosport 1. De wedstrijd is ook te volgen via de Eurosport Player.

Sporza

Ook de Vlaamse openbare omroep VRT zendt de Amstel Gold Race live uit. De uitzendingen van Sporza beginnen om 11.05 uur op Canvas. Vanaf 14.00 uur wordt er overgeschakeld naar Een. Meer informatie via de website van Sporza.

L1

Ook L1, de regionale omroep van Limburg, doet de hele dag verslag van de koers. Een overzicht van de speciale programmering vind je hier. De regionale omroep is te beluisteren en te bekijken via diverse digitale aanbieders en wereldwijd te volgen via Internet.

Meer informatie via de website van de Amstel Gold Race.

Sociale media: