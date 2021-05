Wijziging digitale tv-pakketten: MTV Music 24 wordt MTV 90s

Per 26 mei worden er bij televisiepakketten van diverse digitale televisie-aanbieders een wijziging doorgevoerd. De zender MTV Music 24 houdt op te bestaan en gaat verder als MTV 90s.

Aanvullend pakket

MTV Music 24 wordt bij diverse aanbieders van digitale televisie aangeboden in aanvullende pakketten. Zo maakt bij Ziggo de zender uit van het aanvullende Movies & Series XL-pakket en bij KPN maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

MTV 90s

Per 26 mei houdt de zender MTV Music 24 op te bestaan. De zender wordt door eigenaar ViacomCBS vervangen door een andere muziekzender: MTV 90s.

“MTV 90s brengt de girlpower, Britpop en grunge terug naar de huiskamers. Op MTV 90s vind je old school RnB, geweldige dance anthems en fantastische hits uit de 90s, zoals die van Alanis Morissette, Backstreet Boys, Mariah Carey, SpiceGirls, Snoop Dog en Take That“, aldus aanbieder Ziggo in een bericht naar haar klanten.