Er vinden veranderingen plaats in de programmering van NPO Radio 2. Dit komt onder andere door het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof naar Radio Veronica.

“Prijzenswaardig”

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2: “Samen met omroepen en makers hebben we de uren die vrijkomen door het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof snel en goed kunnen invullen. Dit leidt ook op andere plekken in het uitzendschema tot veranderingen. De schakelsnelheid, flexibiliteit en loyaliteit van omroepen, dj’s, redacteuren en producers bij deze verschuivingen is prijzenswaardig en verdient dan ook een groot compliment. Dank!”

Programmering

Vanaf maandag 29 januari hoor je van 18.00 tot 20.00 uur Emmely de Wilt (Het Oor Wil Ook Wat, KRO-NCRV), van 20.00 tot 22.00 uur Morad El Ouakili (Met Morad, BNNVARA) en van 22.00 tot 00.00 uur Desiree van der Heiden (Dees Moet Je Horen!, PowNed).

Vrijdag

Vanaf volgende week vrijdag hoor je op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur Eddy Keur (Keur In De Middag, PowNed), van 18.00 tot 20.00 uur Jeroen van Inkel (RINKELDEKINKEL, BNNVARA) en van 20.00 tot 22.00 uur Jasper de Vries (Het Platenpaleis, BNNVARA).

Weekeinde

Op zaterdag en zondag is Jeroen van Inkel (RINKELDEKINKEL, BNNVARA) te horen op NPO Radio 2 van 10.00 tot 12.00 uur. Wie op zaterdag en zondag de uren van 07.00 tot 10.00 presenteert, wordt binnenkort bekendgemaakt. Soul Night op zaterdagavond is voortaan opgedeeld in twee blokken: van 18.00 tot 21.00 uur met Corné Klijn (AVROTROS) en van 21.00 tot 00.00 uur Shay Kreuger (BNNVARA). Op zondag presenteert Jasper de Vries van 12.00 tot 14.00 uur (Het Platenpaleis, BNNVARA).

Meer informatie via de website van de radiozender.