WOS ook weer in standaardkwaliteit te zien bij Caiway

WOS, de streekomroep voor de regio Westland is vanaf dinsdag 21 januari niet alleen in HD, maar ook weer in lagere kwaliteit te zien bij kabelmaatschappij Caiway.

Klachten

Deze keuze is volgens de omroep gemaakt na vele klachten van kijkers met apparatuur die niet geschikt is om het nieuwe HD-signaal te ontvangen, aldus de omroep op haar website. Bij zowel WOS als bij Caiway kwamen honderden vragen binnen over het plotselinge verdwijnen van de omroep bij de van oorsprong Westlandse provider.

WOS-directeur Aart den Haan: “We kregen veel telefoontjes van geschrokken kijkers, omdat ze onze zender niet meer konden vinden. Dat er zoveel naar ons gekeken wordt, is heel fijn, maar dat moet natuurlijk wel zo blijven.”

Overleg met Caiway

De WOS is dan ook snel met de kabelmaatschappij in overleg gegaan om met een oplossing te komen voor de kijkers die de zender niet meer konden ontvangen. Mariska van der Hulst van Caiway: “Voor de korte termijn betekent het dat we het SD-kanaal weer terugplaatsen. Vervolgens nemen we even rustig de tijd om de overstap naar HD voor te bereiden en klanten te helpen bij deze overstap.”

Overstap

Uiteindelijk is het volgens Caiway onvermijdelijk dat de WOS de overstap maakt naar HD-kwaliteit. Ook andere omroepen zullen binnenkort volgen. Van der Hulst: “En dat is een positieve ontwikkeling want de kwaliteit van beeld en geluid is vele malen beter in HD. Alleen nemen we daar nu even iets meer tijd voor zodat klanten hun apparatuur daarop kunnen aanpassen.”

HD-kwaliteit

De omroep maakte in december bekend dat de omroep vanaf 6 januari alleen in HD-kwaliteit is te bekijken via het netwerk van Caiway.