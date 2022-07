Wouter Bouwman gaat aan de slag bij ESPN. De 31-jarige sportpresentator komt per vandaag (1 juli) over van BNNVARA. Bij de publieke omroep was Bouwman onder andere te zien in de talkshow Khalid & Sophie en te horen in radioprogramma’s als Bureau Sport, B.V.S.C. en Radio Olympia.

‘Talentvol en enthousiast’

“Met Wouter Bouwman halen we een zeer talentvolle en enthousiaste presentator binnen“, zegt Rob Labree, Director Programming & Production bij ESPN. Labree vervolgt: “Bouwman heeft een hart voor sport en heeft inmiddels ruimschoots bewezen die passie om te kunnen zetten in boeiende en bovendien aanstekelijke journalistieke producties. Daarmee past hij perfect bij ESPN.”

‘Droombaan’

“Dit is mijn droombaan“, zegt Bouwman. “Ik heb daarom ook geen moment getwijfeld over deze stap, ondanks dat ik terugkijk op zes mooie, bijzondere en leerzame jaren bij BNNVARA. ESPN ademt sport en is de thuisbasis van de Eredivisie. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en kijk meer dan ooit uit naar de start van het nieuwe voetbalseizoen.”

Nieuw seizoen

Het nieuwe voetbalseizoen wordt traditioneel geopend met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dit duel tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV staat zaterdag 30 juli om 20.00 uur op het programma. Vrijdag 5 augustus keren de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie terug.