Wytse van der Goot volgt Jack van Gelder op bij Ziggo Sport

Jack van Gelder stopt na de sportzomer bij Ziggo Sport. Het contract van de presentator loopt aan het einde van de zomer af. Sportcommentator en presentator Wytse van der Goot volgt Jack aan de start van het nieuwe voetbalseizoen op als het gezicht van de zender. Hij neemt ook de presentatie van de populaire talkshow Rondo op zich.

“Belangrijke rol gespeeld”

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo: “Jack heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start en het uitbouwen van Ziggo Sport. Wij willen hem bedanken voor zijn passie, toewijding en bijdrage aan het succes van de zender. Met zijn kloppende hart voor de sport heeft hij menig sportliefhebber weten te raken met zijn kennis, enthousiasme en vrolijke lach.”

Start

Jack van Gelder is sinds de start van Ziggo Sport in 2015 presentator van onder andere de talkshows Peptalk en Rondo, waarin hij met diverse analisten de actualiteiten in nationale en internationale sport en voetbal in het bijzonder bespreekt. Van Gelder is een icoon in de geschiedenis van de Nederlandse sportjournalistiek. In 1976 begon zijn carrière als sportverslaggever bij de NOS. Sindsdien heeft hij talloze toonaangevende programma’s op zijn naam staan, zoals Studio Voetbal en NOS Studio Sportzomer.

“Graag verder gegaan met Rondo”

Jack van Gelder: “Na een mooie tijd bij Ziggo Sport is het besluit genomen om een nieuw gezicht te binden aan de zender. Ik had graag met de talkshow ‘Rondo’ verder willen gaan, maar ik heb dit besluit te respecteren. Na zes waardevolle jaren scheiden onze wegen zich en gaan we uit elkaar als goede vrienden.”

Wytse van der Goot

Wytse van der Goot is met ingang van het nieuwe voetbalseizoen het nieuwe voetbalgezicht van Ziggo Sport. De presentator wordt gezien als een groot talent in de voetbaljournalistiek en is geen onbekende naam in de sportwereld, waar hij de afgelopen jaren een enorme groei heeft gemaakt als sportverslaggever bij onder meer Veronica, ESPN en SBS.