Zeezender Radio Monique keert terug in de ether

Vandaag is voormalig zeezender Radio Monique is weer te beluisteren in de ether. De radiozender maakt na vele jaren een legale comeback.

Zeezender

Radio Monique was als zeezender in de tweede helft van de jaren 80 te horen via de middengolf. De uitzendingen kwamen toen van het zendschip Ross Revenge dat ook werd gebruikt door Radio Caroline. De radiozender zond uit met een 50 kiloWatt sterke zender via 963 kHz en was in een groot deel van Nederland goed te ontvangen. DJ’s als Joost den Draayer en Tony Berk maakten programma’s voor de radiozender. In 1987 kwam er een einde aan Radio Monique.

Terugkeer

Afgelopen jaren werkte de oprichter van Radio Monique, Fred Bolland, tezamen met een flink aantal originele medewerkers en presentatoren waaronder Elly van Amstel, Bart Steenman, Jan Molenaar en Peter van Velsen, aan de terugkeer van de radiozender.

Luisteren

Vandaag, woensdag 16 december, gaan de uitzendingen van het nieuwe Radio Monique. De uitzendingen zijn in een deel van de Randstad te horen via middengolffrequentie 918 kHz.

Daarnaast zal er ook worden uitgezonden in de regio Zandvoort via DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Meer informatie via: http://www.radiomonique.am

