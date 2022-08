Op zaterdag 3 september en zondag 4 september is de zendmast in Hoogersmilde open voor bezoekers. Een bezoek kost 10 euro per persoon en de opbrengst gaat naar het goede doel.

Goede doel

Op zaterdag 3 september en zondag 4 september is bij hoge uitzondering de zendmast in Hoogersmilde open voor bezoekers. Liefhebbers dienen vooraf een ticket te kopen van 10 euro. De opbrengst gaat naar Team 3 Little Birds / Alpe d’HuZes.

Cellnex

De openstelling vindt plaats in samenwerking met Cellnex. Cellnex is de eigenaar van de zendmast.

Bezoekers kunnen, bij goed weer, op een hoogte van 100 meter genieten van een weids uitzicht.

Meer informatie over de bezoekdagen in zendmast Hoogersmilde is hier te vinden.