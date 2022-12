Gisteravond is De Grootste Kerstboom in IJsselstein voor de 24ste keer aangezet. De zendmast in IJsselstein is omgetoverd in een enorme kerstboom.

30 jaar Ondanks de coronacrisis is het de organisatie achter ‘De Grootste Kerstboom’ toch gelukt om voldoende sponsors binnen te halen om ook dit jaar de zendmast van IJsselstein weer om te toveren tot kerstboom. De Grootste Kerstboom bestaat dit jaar precies 30 jaar. In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst een Kerst-metamorfose. De boom brandt continu tot en met Driekoningen, 6 januari 2023. Ontstekingsfeest Voor het eerst sinds twee Coronajaren werd de Grootste Kerstboom weer live ontstoken vanaf het Podiumterrein in IJsselstein. Door de dichte mist was de ontsteking van de boom zelf niet goed te zien vanaf het Podiumterrein. Overigens was het toplicht (de piek) op de zendmast al eerder deze week aangezet. Meer informatie via deze website. Een livestream met zicht op de zendmast vind je hier. Video: