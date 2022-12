Stichting De Grootste Kerstboom heeft speciaal voor 3FM Serious Request het toplicht van de kerstboom in IJsselstein eerder aangezet. De hele boom met alle 120 ledlampen gaat op zaterdag 10 december aan.

Het Vergeten Kind

De piek brandt 24 uur voor de actie die dit jaar in het teken staat van Het Vergeten Kind. Een symbolisch gebaar dat past bij de slogan van deze editie: “Breng licht in het leven van een vergeten kind”. Het ontsteken van de piek van de kerstboom is het startschot voor heel Nederland om massaal een plaat aan te vragen voor de vergeten kinderen van ons land. Het verzoeknummer wordt dan in het Glazen Huis gedraaid tijdens de actie van zaterdag 18 tot en met zondag 24 december. Een plaat aanvragen kan via 3fm.nl/plaat.

Plaat aanvragen

Heel Nederland kan vanaf vandaag een plaat aanvragen voor 3FM Serious Request. Luisteraars die dat doen steunen daarmee Het Vergeten Kind, de stichting die opkomt voor kinderen in Nederland die opgroeien in een thuissituatie met heftige problemen. De ‘Vraag Een Plaat Aan’ werd vanochtend om 07.30 uur symbolisch gelanceerd in Rob & Wijnand en de Ochtendshow door het ontsteken van de piek van De Grootste Kerstboom in IJsselstein.

Kerstmarkt bij het Glazen Huis

Dit jaar kan iedereen weer langskomen bij het Glazen Huis in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Naast het bezoeken van de dj’s die dag en nacht radio maken, worden er ook allerlei activiteiten rondom het Glazen Huis georganiseerd. Zo is er een gezellige kerstmarkt op het terrein van De Nieuwe Stad waar lokale ondernemers en mensen die in actie komen voor 3FM Serious Request spullen verkopen voor het goede doel.

