Zes lokale omroepen in en rond het Groene Hart hebben samen een nieuwswebsite gelanceerd: rtvmiddenholland.nl. Met deze website dragen de omroepen gezamenlijk bij aan de versterking van de nieuwsvoorziening in een gebied van bijna 300.000 inwoners in het Groene Hart.

Omroepen

De website, waaraan al geruime tijd is gewerkt, gaat 3 juni live en bundelt de websites van de deelnemende omroepen: RTV Gouwestad in Gouda, RTV Krimpenerwaard, RTV Waddinxveen, BR6 Bodegraven-Reeuwijk, RPL Woerden en Midland FM in Oudewater. De samenwerking tussen de omroepen was vorig jaar oktober al aangekondigd. Toen zou ook de lokale omroep van Montfoort meedoen in het samenwerkingsverband maar die omroep komt nu niet voor in het uitgegeven persbericht.

Streekomroepen

Volgens de Mediawet in wording moeten tachtig Streekomroepen vanaf 2027 een podium vormen voor verbetering van de lokale journalistiek. Op weg naar 2027 is een subsidieregeling ingevoerd waaruit slechts 46 organisaties geldelijke ondersteuning krijgen in 2025. Door bundeling van krachten van de zes lokale omroepen in onze omgeving, is de kans groter dat we in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door het ministerie van OCW.

Versterking

Medio juni onderzoekt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de aanvragen van de omroepen die in aanmerking willen komen voor de subsidie. Daarbij wordt onder meer gekeken of de nieuwsvoorziening aan de gestelde eisen voldoet. De uitkomst wordt in september openbaar.

Eigen programmering

De deelnemende lokale omroepen blijven autonoom over hun eigen programmering en berichtgeving. De vele vrijwilligers die nu actief zijn, blijven ook in de toekomst volledig betrokken bij de omroepen. In federatief verband wordt gekeken hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen.