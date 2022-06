Ziggo biedt nu in haar hele verzorgingsgebied aan haar klanten de mogelijkheid om een eigen modem aan te sluiten op haar netwerk. Dit bericht Autoriteit Consument & Markt (ACM) op haar website.

Vrije modemkeuze

Sinds 28 januari 2022 moeten consumenten en bedrijven in Nederland hun eigen modem en/of router kunnen aansluiten. Met de zogeheten vrije modemkeuze volgen internetaanbieders Europese regels op. “Die keuzevrijheid voor gebruikers is belangrijk, omdat het innovatie en concurrentie op de markt voor eindapparaten stimuleert”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Bovendien is de drempel voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen lager wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken.”

Ziggo

Bij Ziggo was het tot op heden niet mogelijk om in het hele verzorgingsgebied een eigen modem aan te sluiten. Klanten in delen van het voormalige UPC-gebied, dat nu onderdeel is van VodafoneZiggo, konden nog niet kiezen voor een eigen modem. ACM legde een zogenaamde last onder dwangsom op aan de aanbieder om alsnog te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Hele verzorgingsgebied

Volgens ACM kunnen inmiddels alle klanten van Ziggo een eigen modem of router aansluiten, zo heeft Ziggo laten weten. “De ACM gaat er vooralsnog vanuit dat de opgelegde last onder dwangsom niet ingevorderd hoeft te worden, maar blijft de komende tijd monitoren of er meldingen/klachten zijn van eindgebruikers”, aldus de autoriteit op haar website.