Per vandaag, dinsdag 4 juli, voegt Ziggo op kanaal 301 een nieuwe televisiezender voor kinderen toe: DreamWorks. De zender is te zien in het pakket TV Standard op kanaal 301. De zender is ook te zien via het Ziggo GO-platform.

Gezinsvriendelijk

Op DreamWorks zijn gezinsvriendelijke tv-series te zien, met geliefde en bekende personages uit bioscoopfilms die epische avonturen beleven, aldus Ziggo. Een paar voorbeelden van Emmy® bekroonde televisieseries zijn: All Hail King Julien, Dragons Race to the Edge, Adventures of Puss in Boots, Trolls: The Beat Goes On en nog veel meer.

Kleuters

De zender richt zich op kinderen van 6-11 jaar maar is leuk voor het hele gezin. Er is ook een blok speciaal voor kleuters met series als Madagascar A Little Wild en Raa Raa The Noisy Lion. DreamWorks komt op kanaal 301 en wordt toegevoegd aan TV Standard.

NPO 1 Extra

Per vandaag is ook NPO 1 Extra verplaatst van de aanvullende pakketten Plus- en Movies & Series naar het standaard digitale televisiepakket Kabel TV en derhalve voor alle abonnees van Ziggo te zien.