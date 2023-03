Per vandaag geeft Ziggo de televisiezender VRT Ketnet en Mezzo door in HD-kwaliteit. De zenders waren tot op heden nog in SD-kwaliteit te zien.

Uitbreiding

Ziggo was tot medio vorig jaar bezig met het verbeteren van de uitzendkwaliteit van televisiezender in haar digitale televisiepakket door zenders op te waarderen naar HD-kwaliteit. De laatste maanden zijn er echter weinig zenders opgewaardeerd naar HD-kwaliteit. Per vandaag heeft Ziggo echter de televisiezenders VRT Ketnet (kanaal 53 / Kabel TV en TV Standard) en Mezzo (kanaal 612 / Movies & Series Xl en Tv Zenders Plus) omgezet naar HD-kwaliteit.

