Aanbieder Ziggo heeft vandaag het aanbod van zenders in HD-kwaliteit verder uitgebreid.

‘NPO Politiek en Nieuws’ en ‘TVE’ in HD-kwaliteit

Per vandaag zijn de televisiezenders NPO Politiek en Nieuws (kanaal 83) en TVE (kanaal 73) zijn per vandaag in HD-kwaliteit te bekijken. Beide zenders maken onderdeel uit van het pakket TV Standard.

Uitbreiding

Vorige maand werden de televisiezenders ONS (kanaal 50), Sat.1 (kanaal 59), TV5 Monde Europe (kanaal 71), Arte (kanaal 72), TRT Türk (kanaal 76), Family 7 (kanaal 230), Euronews (kanaal 505), Aljazeera English (kanaal 506), Stingray Classica (kanaal 613) en Secret Circle (kanaal 791)

al omgezet van standaardkwaliteit (SD) naar HD-kwaliteit.

De verwachting is dat het aanbod van zenders in HD-kwaliteit in de nabije toekomst verder wordt uitgebreid.